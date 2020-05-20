Оперштаб: за сутки от COVID-19 в России выписаны рекордные 9 262 человека

За сутки в России после коронавируса были выписаны рекордные 9 262 человека, всего выздоровели 85 392, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

«За последние сутки выписано 9 262 человека… За весь период выписано 85 392», — говорится в сообщении.

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В частности, за сутки в Москве выписаны 5 440 человек, в Подмосковье — 283, 263 — в Дагестане.