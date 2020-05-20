В Мосгорсуд подали иск о полной блокировке YouTube в России

В июне 2020 года Московский городской суд рассмотрит иск компании Ontarget о полной блокировке YouTube на территории России.
Ontarget – компания-разработчик тестов для оценки персонала. Некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям работы и сотрудникам компаний обманывать работодателей, проходя за них тесты, среди которых есть разработки Ontarget.
По мнению представителей компании, это нарушает российское антипиратское законодательство, а за это нарушение интернет-платформам может грозить вечная блокировка.
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