Совет Федерации поддержал запрет для судимых баллотироваться в депутаты

20 мая Совет Федерации одобрил закон, запрещающий людям с судимостью за преступления средней степени тяжести баллотироваться в депутаты.

Баллотироваться в депутаты не смогут люди, осужденные в том числе за мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, склонение к употреблению наркотических веществ, неоднократное нарушение закона о митингах.

Запрет распространяется на людей, в день голосования имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления из перечня до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Всего в перечень преступлений вошли 55 их составов.

Аналогичный запрет действует в отношении людей, имеющих судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям.