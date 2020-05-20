Совет Федерации поддержал запрет для судимых баллотироваться в депутаты

20 мая Совет Федерации одобрил закон, запрещающий людям с судимостью за преступления средней степени тяжести баллотироваться в депутаты.
Баллотироваться в депутаты не смогут люди, осужденные в том числе за мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, склонение к употреблению наркотических веществ, неоднократное нарушение закона о митингах.
Запрет распространяется на людей, в день голосования имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления из перечня до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Всего в перечень преступлений вошли 55 их составов.
Аналогичный запрет действует в отношении людей, имеющих судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям.
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20.05.2020 19