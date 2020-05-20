На стимулирование экономической активности Ленобласти увеличат финансирование

Финансировании госпрограммы поддержки бизнеса в 2020 и 2021 году составит 5007424,0 тыс. рублей и 6917492,3 тыс. рублей соответственно

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, вчера, 19 мая, постоянная комиссия по экономике, собственности, инвестициям и промышленности областного парламента рассмотрела Проект постановления Правительства Ленобласти «О внесении изменений в постановление Правительства Ленобласти от 14 ноября 2013 года № 394». Он разработан в целях приведения финансовых параметров государственной программы Ленобласти «Стимулирование экономической активности Ленобласти» в соответствие с областным бюджетом на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Так, вносятся корректировки перечня показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» в связи с включением показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», установленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Также, в соответствии с пунктом 3.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66, Проектом вносятся изменения, касающиеся фактических значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и фактических расходов за счет всех источников за 2019 год.

На вопрос депутатов о финансировании госпрограммы в 2020 и 2021 году, прозвучал ответ, что оно составит 5007424,0 тыс. рублей и 6917492,3 тыс. рублей соответственно, общий объем финансирования за 2018-2024 годы составит 31816329,5 тыс. рублей.

Эти средства в рамках подпрограмм пойдут, в частности, на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области (в 2020 году -133198,2 тыс. рублей); развитие промышленности Ленинградской области (в 2020 году — 3840867,8 тыс. рублей). На развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области в этом году предусмотрены средства в размере 944421,1 тыс. рублей, на совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Ленинградской области — 88936,9 тыс. рублей.

Постоянная комиссия под руководством Ильдара Гилязова («Единая Россия») приняла информацию к сведению.