Муниципальные образования Ленобласть получили материальные поощрения за высокие показатели в управлении финансами.
Всего из бюджета Ленобласти на премирование лучших городских и сельских поселений направлено пять миллионов рублей. Средства распределены следующим образом:
- Киришский район – 993 тыс. руб.
- Тихвинский район – 760 тыс. руб.
- Тосненский район – 747 тыс. руб.
- Приморское городское поселение – 594 тыс. руб.
- Важинское городское поселение – 454 тыс. руб.
- Кузнечнинское городское поселение – 452 тыс. руб.
- Елизаветинское сельское поселение – 308 тыс. руб.
- Доможировское сельское поселение – 232 тыс. руб.
- Янегское сельское поселение – 230 тыс. руб.
- Пениковское сельское поселение – 230 тыс. руб.
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20.05.2020 12