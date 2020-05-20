Муниципалитеты Ленобласти премированы за высокие показатели работы

Автор: Сергей Агутин
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Муниципальные образования Ленобласть получили материальные поощрения за высокие показатели в управлении финансами.

Всего из бюджета Ленобласти на премирование лучших городских и сельских поселений направлено пять миллионов рублей. Средства распределены следующим образом:

  • Киришский район – 993 тыс. руб.
  • Тихвинский район – 760 тыс. руб.
  • Тосненский район – 747 тыс. руб.
  • Приморское городское поселение – 594 тыс. руб.
  • Важинское городское поселение – 454 тыс. руб.
  • Кузнечнинское городское поселение – 452 тыс. руб.
  • Елизаветинское сельское поселение – 308 тыс. руб.
  • Доможировское сельское поселение – 232 тыс. руб.
  • Янегское сельское поселение – 230 тыс. руб.
  • Пениковское сельское поселение – 230 тыс. руб.
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