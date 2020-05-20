Во Всеволожском районе в рамках нацпроекта продолжается ремонт дорог

В начале мая был завершен ремонт участка Дороги жизни от границы Петербурга до Румболовской горы.

Также в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” во Всеволожском районе обновили асфальт на подъезде к деревне Хиттолово и на участке дороги от Скотного до Осельков.

Сейчас работы по ремонту дорожного покрытия ведутся на Токсовском шоссе на участке от Мурино до Токсово. Дорожники уже срезали изношенный асфальт и укладывают выравнивающий слой.

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Ранее дорожники приступили к ремонту трассы от Тосно до Нурмы и 12 километрового участка региональной трассы Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск.

Напомним, что на региональных дорогах Ленобласти появились «умные» аншлаги с QR-код, по которому можно считать информацию о времени и сроках проведения ремонтных работ. На сайте “Ленавтодора” работает интерактивная карта, на которой в режиме реального времени можно проследить за работой техники, узнать показания дорожных метеостанций и места концентрации ДТП.