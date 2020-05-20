Задержан риелтор, укравший 100 млн на сделках в Ленобласти – его искали 8 лет

Автор: Сергей Агутин
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20 мая в квартире дома в Земском переулке Приморского района задержан 62-летний Александр Лоскутов, подозреваемый в присваивании денег от сделок с недвижимостью на 100,6 млн рублей

Петербуржца разыскивали с января 2012 года. Задержанный выступал посредником при продаже двух квартир в Петербурге и дома с земельным участком в Ленобласти. Владелец имущества выписал Лоскутову три доверенности, но мошенник получил от покупателей деньги и скрылся.

Александр Лоскутов задержан спустя 8 лет в квартире его 51-летней супруги.

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