Задержан риелтор, укравший 100 млн на сделках в Ленобласти – его искали 8 лет

20 мая в квартире дома в Земском переулке Приморского района задержан 62-летний Александр Лоскутов, подозреваемый в присваивании денег от сделок с недвижимостью на 100,6 млн рублей

Петербуржца разыскивали с января 2012 года. Задержанный выступал посредником при продаже двух квартир в Петербурге и дома с земельным участком в Ленобласти. Владелец имущества выписал Лоскутову три доверенности, но мошенник получил от покупателей деньги и скрылся.

Александр Лоскутов задержан спустя 8 лет в квартире его 51-летней супруги.