Организатор убийства Галины Старовойтовой хочет выйти из тюрьмы досрочно

Суд рассмотрит ходатайство бывшего депутата Госдумы об условно-досрочном освобождении. По обвинениям в вымогательстве и организации заказного убийства он приговорен к 17 годам колонии.

На 25 мая назначено заседание Дзержинского районного суда Петербурга об условно-досрочном освобождении экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко. Соответствующее ходатайство принято к производству 20 мая.

Редакция ivbg.ru напоминает: в августе 2015 года Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Михаила Глущенко к 13 годам колонии строгого режима за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. В этот момент он уже отбывал наказание за вымогательство по приговору, вынесенному в 2012 году. После сложения сроков Глущенко получил в общей сложности 17 лет колонии.