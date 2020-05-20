Фото: под Тихвином легковушка на полном ходу врезалась в дерево, двое погибли

Местные жители сообщают, что в ДТП погибли отец и сын. Личности погибших устанавливаются.

Смертельное ДТП произошло сегодня вечером, 20 мая, на 198 километре трассы “Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь”. По предварительным данным, водитель автомобиля “Жигули” не справился с управлением, легковушка на полном ходу врезалась в дерево и оказалась в кювете. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Ленобласти.

В результате ДТП погибли двое мужчин, на вид им около 50-60 лет и 30-40 лет.

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Очевидцы сообщают, что на асфальте не было следов торможения. Оба вылетели через лобовое окно.