В России ждут резкий рост смертности от рака

Аналитическая компания RNC Pharma и соцсеть «Доктор на работе» провели опрос и отметили, что что 52% врачей сообщают об ухудшении доступности медицинской помощи в России в период эпидемии коронавируса.

Уточняется, что наиболее критичная ситуация в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщают «Известия».

Приостановка оказания плановой помощи приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, при этом к осени может возрасти и число тяжелых онкологических больных. Все, что не связано с коронавирусом, сейчас работает по остаточному принципу, отметили участники опроса.

Порядка 40% медиков также считают, что ситуация с доступностью врачебной помощи близка к критической из-за массового перепрофилирования медицинских учреждений, большой нагрузки на специалистов.

«В настоящее время больных с коронавирусной инфекцией принимает 21 учреждение, два из которых изначально были инфекционными. Общее число коек — 6928. В борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано более 10 тыс. человек медицинского персонала. Проблема кадрового дефицита существует, поэтому для работы привлекаются студенты и идет набор нового персонала», — прокомментировали в комитете по здравоохранению Петербурга.

В России под перепрофилирование подпадают в том числе и онкологические центры, в связи с этим пациенты уже столкнулись с отменой операций. Длительное неоказание плановой помощи в итоге может привести к ухудшению состояния людей с онкологическими заболеваниями.