Родители бросили младенца в переноске у подъезда в Петербурге

Сегодня утром, 21 мая, у парадной одного из домов по улице Димитрова в Петербурге был найден маленький ребенок. Он лежал в переноске у входа в жилой дом.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов и забрали ребенка, чтобы доставить в Детскую инфекционную больницу №3 для предварительного осмотра, сообщают «Невские новости».

Обстоятельства и детали происшествия выясняются.

Ранее ivbg.ru писал, что в квартире в Янино скончался младенец. При этом на теле не были обнаружены признаки насильственной смерти.