Населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба на 24 мая, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 57 человек.
Всего в регионе зафиксировано 2437 заболевших и 1011 вылечившихся. Умерли при этом восемь человек.
Последние подтвержденные случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах:
- Астрачи Бокситогорский район (+1);
- Пикалёво Бокситогорский район (+1);
- Окулово Бокситогорский район (+1);
- Бегуницы Волосовский район (+1);
- Волхов (+2);
- Кисельня Волховский район (+1);
- Новая Ладога Волховский район (+1);
- Всеволожск (+3);
- Разметелево Всеволожский район (+2);
- Сертолово Всеволожский район (+1);
- Романовка Всеволожский район (+1);
- Вирки Всеволожский район (+1);
- Старая Всеволожский район (+2);
- Верхние Осельки Всеволожский район (+1);
- Гатчина (+8);
- Вырица Гатчинский район (+1);
- Кириши (+2);
- Бестоголово Киришский район (+1);
- Кировск (+1);
- Отрадное Кировский район (+4);
- Синявино Кировский район (+1);
- Мошкино Лодейнопольский район (+1);
- Русско-Высоцкое Ломоносовский район (+1);
- Оржицы Ломоносовский район (+1);
- Гора-Валдай Ломоносовский район (+1);
- Лопухинка Ломоносовский район (+1);
- Лебяжье Ломоносовский район (+1);
- Малое Карлино Ломоносовский район (+1);
- Подпорожье (+3);
- Приозерск (+1);
- Студеное Приозерский район (+1);
- Мичуринское Приозерский район (+1);
- Тихвин (+7).
Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области за последние сутки, согласно данным на 24 мая, вылечились 38 человек. Положительная динамика была отмечена 9 районах региона, при этом наибольший прирост выписанных пациентов наблюдается в Тосненском, Всеволожском и Гатчинском районах.