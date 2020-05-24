Населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба на 24 мая, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 57 человек.

Всего в регионе зафиксировано 2437 заболевших и 1011 вылечившихся. Умерли при этом восемь человек.

Последние подтвержденные случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах:

Астрачи Бокситогорский район (+1);

Пикалёво Бокситогорский район (+1);

Окулово Бокситогорский район (+1);

Бегуницы Волосовский район (+1);

Волхов (+2);

Кисельня Волховский район (+1);

Новая Ладога Волховский район (+1);

Всеволожск (+3);

Разметелево Всеволожский район (+2);

Сертолово Всеволожский район (+1);

Романовка Всеволожский район (+1);

Вирки Всеволожский район (+1);

Старая Всеволожский район (+2);

Верхние Осельки Всеволожский район (+1);

Гатчина (+8);

Вырица Гатчинский район (+1);

Кириши (+2);

Бестоголово Киришский район (+1);

Кировск (+1);

Отрадное Кировский район (+4);

Синявино Кировский район (+1);

Мошкино Лодейнопольский район (+1);

Русско-Высоцкое Ломоносовский район (+1);

Оржицы Ломоносовский район (+1);

Гора-Валдай Ломоносовский район (+1);

Лопухинка Ломоносовский район (+1);

Лебяжье Ломоносовский район (+1);

Малое Карлино Ломоносовский район (+1);

Подпорожье (+3);

Приозерск (+1);

Студеное Приозерский район (+1);

Мичуринское Приозерский район (+1);

Тихвин (+7).

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области за последние сутки, согласно данным на 24 мая, вылечились 38 человек. Положительная динамика была отмечена 9 районах региона, при этом наибольший прирост выписанных пациентов наблюдается в Тосненском, Всеволожском и Гатчинском районах.