Населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 24 мая, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 57 человек.

Всего в регионе зафиксировано 2437 заболевших и 1011 вылечившихся. Умерли при этом восемь человек.

Последние подтвержденные случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах:

  • Астрачи Бокситогорский район (+1);
  • Пикалёво Бокситогорский район (+1);
  • Окулово Бокситогорский район (+1);
  • Бегуницы Волосовский район (+1);
  • Волхов (+2);
  • Кисельня Волховский район (+1);
  • Новая Ладога Волховский район (+1);
  • Всеволожск (+3);
  • Разметелево Всеволожский район (+2);
  • Сертолово Всеволожский район (+1);
  • Романовка Всеволожский район (+1);
  • Вирки Всеволожский район (+1);
  • Старая Всеволожский район (+2);
  • Верхние Осельки Всеволожский район (+1);
  • Гатчина (+8);
  • Вырица Гатчинский район (+1);
  • Кириши (+2);
  • Бестоголово Киришский район (+1);
  • Кировск (+1);
  • Отрадное Кировский район (+4);
  • Синявино Кировский район (+1);
  • Мошкино Лодейнопольский район (+1);
  • Русско-Высоцкое Ломоносовский район (+1);
  • Оржицы Ломоносовский район (+1);
  • Гора-Валдай Ломоносовский район (+1);
  • Лопухинка Ломоносовский район (+1);
  • Лебяжье Ломоносовский район (+1);
  • Малое Карлино Ломоносовский район (+1);
  • Подпорожье (+3);
  • Приозерск (+1);
  • Студеное Приозерский район (+1);
  • Мичуринское Приозерский район (+1);
  • Тихвин (+7).

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области за последние сутки, согласно данным на 24 мая, вылечились 38 человек. Положительная динамика была отмечена 9 районах региона, при этом наибольший прирост выписанных пациентов наблюдается в Тосненском, Всеволожском и Гатчинском районах.