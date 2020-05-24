В Сосновом Бору закрывают на ремонт мост через Коваш

В Сосновом Бору закрывают на ремонт проход по подвесному мосту через реку Коваш на городской пляж. Ограничения вводят 25 мая и снимут 29 мая.
Заказчиком работ является администрация Сосновоборского городского округа. Стоимость работ составила 212 тыс. рублей.
Подрядчик должен выполнить демонтаж и замену деревянного настила, очистить и покрасить металлические конструкции, а также смазать канаты от коррозии и усилить сварочные швы. На период проведения работ, согласно техзаданию, будут установлены защитные ограждения и вывешены аншлаги.
Ранее ivbg.ru писал, что дорожные рабочие приступили к ремонту участка трассы «Гатчина — Ополье». Ремонт должен быть закончен к началу августа.