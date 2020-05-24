Жителей Ленобласти 25 мая ждет кратковременный дождь

Согласно ежедневному прогнозу от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области 25 мая ждет переменная облачность.

Кроме того, синоптики обещают, что во второй половине дня местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ветер ночью ожидается восточный, северо-восточный слабый, днем северо-восточный, северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет меняться от +1 до +6 градусов, местами до -2 градусов, днем от +14 до +19 градусов, местами до +21 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.