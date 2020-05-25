Петербуржец, лишившийся ноги в аварии с худруком «Лицедеев», может потерять возможность ходить

В феврале нетрезвый художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев в Петербурге сбил Павла Ковалева, в результате чего пострадавшему ампутировали ногу.

Предполагаемого виновника отпустили под подписку о невызде, а пострадавший попал в Александровскую больницу. Позже, 21 апреля, больницу перепрофилировали под коронавирус и Павла выписали. При этом он нуждается в постоянном наблюдении медиков.

Соловьев помог устроить Ковалева в Пушкинскую больницу, но вскоре и ее перепрофилировали. То же самое повторилось и в больнице №40.

Сейчас Ковалев дома, за ним ухаживают жена и мама, однако он нуждается в наблюдении врача-реабилитолога. В противном случае, Павел навсегда потеряет возможность ходить, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».