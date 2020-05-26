Оперштаб: за сутки после COVID-19 в России выписаны рекордные 12 331 человек, всего 131 129

За сутки после COVID-19 в России выписаны рекордные 12 331 человек, всего выздоровели 131 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

«За последние сутки выписано 12 331 человек… За весь период выписано 131 129 человек», — говорится в сообщении.

Вам будет интересно В Ленобласти зафиксированы 58 новых случаев COVID-19 на 26 мая За прошедшие сутки в России зафиксировано 8915 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 58 новых случаев, в Петербурге... 26.05.2020 100

В частности, в Москве выписаны 8033 человека, в Дагестане — 456, в Подмосковье — 244, в Свердловской области — 229, в Нижегородской области — 182, в Санкт-Петербурге – 154.