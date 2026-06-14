74-летний мужчина погиб в результате дорожного происшествия, еще два человека попали в больницу.
Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии из-за выбежавшего на дорогу лося в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает региональный главк МВД.
ДТП произошло в ночь на 14 июня на 144-м километре трассы «Кола». Предварительно, водитель «Рено Дастер» сбил оказавшегося на дороге лося и вышел на проезжую часть. Аварийный знак водитель не установил.
В результате внедорожник, перед которым в этот момент находился мужчина, протаранил следовавший сзади «Хавал». Водитель французской иномарки оказался под собственной машиной. От полученных травм он скончался. Тем временем водителя и пассажира китайского авто доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото на миниатюре: magnific