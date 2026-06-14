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Новости Происшествия

Выбежавший на дорогу лось спровоцировал смертельную аварию в Ленобласти

74-летний мужчина погиб в результате дорожного происшествия, еще два человека попали в больницу.

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии из-за выбежавшего на дорогу лося в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло в ночь на 14 июня на 144-м километре трассы  «Кола». Предварительно, водитель «Рено Дастер» сбил оказавшегося на дороге лося и вышел на проезжую часть. Аварийный знак водитель не установил.

В результате внедорожник, перед которым в этот момент находился мужчина, протаранил следовавший сзади «Хавал». Водитель французской иномарки оказался под собственной машиной. От полученных травм он скончался. Тем временем  водителя и пассажира китайского авто доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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14.06.2026
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Фото на миниатюре: magnific

Теги

авария лось Волховский район
Для души Новости

Детский портрет Владимира Набокова вернули в усадьбу «Рождествено»

В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — детским портретом писателя Владимира Набокова, написанным в 1908 году.

Детский портрет Владимира Набокова вернули в усадьбу «Рождествено» - В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — де
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В рамках празднования Дня поэзии ВладимираНабокова, 13 июня, состоялась передача редкой акварельной работы в фонд музея «Рождествено». Ценный артефакт, долгие годы находившийся в частной коллекции, был подарен музею предпринимателем Денисом Сорокиным. Впервые широкая публика смогла увидеть портрет юного художника на территории Вырской мызы.

Авторство принадлежит художнику британского происхождения Генри Каммингу, который являлся учеником знаменитого Михаила Зичи. Камминг был тесно связан с семьей Набокова. Он не только обучал рисованию мать классика, но и выступал наставником самого будущего писателя.

Исследователи полагают, что портрет был создан именно в семейном имении Набоковых, где художник и его родные традиционно проводили летние месяцы. 

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Рождественно культура Владимир Набоков

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