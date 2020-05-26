Стало известно, где 26 мая зафиксированы 58 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксирован 58 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Ленобласти заболевших – 2553 человек. Выздоровели – 1115 человек.

Динамика по населенным пунктам и районам.

Бокситогорский район:

  • Ефимовский;
  • Анисимово.

Волосовский район:

  • Волосово;
  • Кикерино;
  • Бегуницы;
  • Сумино;
  • Курск;
  • Яблоницы.

Волховский район:

  • Волхов.

Всеволожский район:

  • Мурино;
  • Янино-1;
  • Сертолово;
  • Кузьмоловский;
  • Новосаратовка.

Выборгский район:

  • Выборг;
  • Каменногорск;
  • Лесогорский.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Сиверский;
  • Вырица;
  • Елизаветино;
  • Новый Свет.

Кингисеппский район:

  • Кингисепп.

Киришский район:

  • Кириши.

Кировский район:

  • Кировск;
  • Шлиссельбург;
  • Отрадное;
  • Назия.

Подпорожский район:

  • Подпорожье.

Приозерский район:

  • Кузнечное;
  • Портовое.

Сланцевский район:

  • Старополье.

Тосненский район

  • Тельмана.
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