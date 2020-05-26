Стало известно, где 26 мая зафиксированы 58 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксирован 58 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего в Ленобласти заболевших – 2553 человек. Выздоровели – 1115 человек.
Динамика по населенным пунктам и районам.
Бокситогорский район:
- Ефимовский;
- Анисимово.
Волосовский район:
- Волосово;
- Кикерино;
- Бегуницы;
- Сумино;
- Курск;
- Яблоницы.
Волховский район:
- Волхов.
Всеволожский район:
- Мурино;
- Янино-1;
- Сертолово;
- Кузьмоловский;
- Новосаратовка.
Выборгский район:
- Выборг;
- Каменногорск;
- Лесогорский.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Сиверский;
- Вырица;
- Елизаветино;
- Новый Свет.
Кингисеппский район:
- Кингисепп.
Киришский район:
- Кириши.
Кировский район:
- Кировск;
- Шлиссельбург;
- Отрадное;
- Назия.
Подпорожский район:
- Подпорожье.
Приозерский район:
- Кузнечное;
- Портовое.
Сланцевский район:
- Старополье.
Тосненский район
- Тельмана.
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