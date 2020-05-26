Стало известно, где 26 мая зафиксированы 58 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксирован 58 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Ленобласти заболевших – 2553 человек. Выздоровели – 1115 человек.

Динамика по населенным пунктам и районам.

Бокситогорский район:

Ефимовский;

Анисимово.

Волосовский район:

Волосово;

Кикерино;

Бегуницы;

Сумино;

Курск;

Яблоницы.

Волховский район:

Волхов.

Всеволожский район:

Мурино;

Янино-1;

Сертолово;

Кузьмоловский;

Новосаратовка.

Выборгский район:

Выборг;

Каменногорск;

Лесогорский.

Гатчинский район:

Гатчина;

Сиверский;

Вырица;

Елизаветино;

Новый Свет.

Кингисеппский район:

Кингисепп.

Киришский район:

Кириши.

Кировский район:

Кировск;

Шлиссельбург;

Отрадное;

Назия.

Подпорожский район:

Подпорожье.

Приозерский район:

Кузнечное;

Портовое.

Сланцевский район:

Старополье.

Тосненский район

Тельмана.