Финские магазины терпят миллионые убытки из-за отсутствия российских туристов

После закрытия финско-российской границы, в магазинах Южной Карелии практически пропали посетители.

В прошлом году регион Финляндии посетили 1,9 миллионов иностранных граждан, из которых 96% — россияне, сообщается в исследовании аналитического центра TAK. Российские туристы в финских магазинах оставили 310 млн евро. Без туристов Южная Карелия теряет каждый день по миллиону евро прибыли.

Согласно прогнозам, если ситуация продлится до конца года, предприятия региона потеряют 225 млн евро, что скажется на трудовой занятости жителей.