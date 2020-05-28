После вмешательства прокуратуры в Гатчинском районе ликвидировали незаконную свалку

Сотрудники НИИ сельского хозяйства устроили свалку мусора вблизи деревни Изора в Гатчинском районе Ленобласти.

В Гатчинском районе после вмешательства прокуратуры устранили незаконную свалку твердых коммунальных отходов. Она находилась на территории скотного двора вблизи деревни Изора, земля принадлежит ФГБНУ Ленинградский НИИСХ “Белогорка”. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Прокуратура потребовала устранить нарушение, а директора НИИСХ привлекли к дисциплинарной ответственности.

В настоящий момент незаконную свалку ликвидировали.