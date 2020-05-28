МЧС предупреждает о повышенной пожароопасности в Ленобласти 29-31 мая

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» по Ленинградской области, 29-31 мая в регионе ожидается 2-3 класс пожароопасности.
При этом 31 мая утром и днем местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
Рекомендации для населения
МЧС призывает воздержаться от использования открытого огня и разведения костров, а также выхода на воду с учетом сложившейся метеорологической обстановки. В ведомстве напомнили, что в регионе с 1 мая действует особый противопожарный режим.
Среди частых причин лесных пожаров — не затушенные костры, окурки, спички. В связи с этим в жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.
Уточняется, что в сухую жаркую погоду запрещается разводить костры в лесу. В других случаях, для костра следует выбирать место на песчаной или галечной косе у реки или озера.
Покидая место разведения костра следует потушить костер, убрать за собой мусор, в том числе стекло — оно может создать эффект линзы для солнечных лучшей. Если поблизости нет воды, необходимо тщательно засыпать его землей. Несгоревшие головешки необходимо тушить отдельно, утрамбовывая угольки. Если есть лопаты, то можно перекопать место костра.
Напоминаем:
- При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;
- В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.