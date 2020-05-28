МЧС предупреждает о повышенной пожароопасности в Ленобласти 29-31 мая

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» по Ленинградской области, 29-31 мая в регионе ожидается 2-3 класс пожароопасности.

При этом 31 мая утром и днем местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Рекомендации для населения

МЧС призывает воздержаться от использования открытого огня и разведения костров, а также выхода на воду с учетом сложившейся метеорологической обстановки. В ведомстве напомнили, что в регионе с 1 мая действует особый противопожарный режим.

«Как показывает статистика, в девяти случаях из десяти виновником лесных пожаров является человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Среди частых причин лесных пожаров — не затушенные костры, окурки, спички. В связи с этим в жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

«Не следует разводить костры в ветреную погоду, а также без особой надобности. Если в этом все же возникает необходимость, к примеру, в туристическом походе, то следует помнить, что правила пожарной безопасности запрещают разводить костры в хвойных молодняках, на лесосеках. Также запрещается разводить костры на торфяниках и вблизи стогов сена. Большую опасность представляют собой старые пни и валежники. Тление в корнях или гнилой сердцевине может перерасти в лесной пожар», — напоминают в ведомстве.

Уточняется, что в сухую жаркую погоду запрещается разводить костры в лесу. В других случаях, для костра следует выбирать место на песчаной или галечной косе у реки или озера.

«Можно также развести костер на открытой поляне. Место вокруг будущего костра надо обложить камнями, очистить от сухой травы, шишек, веток – проще говоря, удалить все, что может гореть, на расстояние не менее 0,5 метров», — говорится в сообщении.

Покидая место разведения костра следует потушить костер, убрать за собой мусор, в том числе стекло — оно может создать эффект линзы для солнечных лучшей. Если поблизости нет воды, необходимо тщательно засыпать его землей. Несгоревшие головешки необходимо тушить отдельно, утрамбовывая угольки. Если есть лопаты, то можно перекопать место костра.

Напоминаем: