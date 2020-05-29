Уголовное дело завели на пожилого лесоруба в Кингисеппском районе

Немолодой житель района устроил лесоповал на земле Минобороны России.

По информации пресс-службы судов Ленобласти, в конце прошлого года обвиняемый при помощи бензопилы обрушил на участке Минобороны России 12 берёз.

Во время задержания пожилой мужчина объяснил свой поступок тем, что просто хотел погреться и растопить поленьями печь.

Вам будет интересно Суд прекратил уголовное преследование подозреваемого в убийстве девочки во Всеволожске Следствие считает, что обвиняемый вечером 29 ноября 2016 года убил восьмимесячную девочку во Всеволожске. Он специально сдавил ей нижнюю часть... 28.05.2020 99

По итогу заседания суд назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно. Наказание было, смягчено учитывая преклонный возраст мужчины. Спиленные деревья он вернул военному ведомству.