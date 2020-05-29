Пенсионер оказался зажат в своем автомобиле после ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти, его вытаскивали спасатели.

ДТП произошло сегодня утром, 29 мая, на 221 км автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. Автомобиль ВАЗ-2121 по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗ-2107 с прицепом.

В результате аварии, пожилой водитель “семерки” оказался зажат в своем автомобиле, его вытаскивали прибывшие на место происшествие спасатели. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.