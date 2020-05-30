Населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Автор: Илья Серов
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В Ленинградской области за последние сутки, согласно данным на 30 мая, коронавирус подтвердился у 55 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Всего в области 2768 заболевших, вылечились при этом 1513 человек, а умерли — 11 зараженных.

За сутки больше всего зараженных выявили в Гатчинском районе (20). На втором месте идет Тихвинский район (10). Замыкает тройку Бокситогорский район (5).

Еще по три зараженных выявили в Волховском, Лодейнопольском, Приозерском и Тосненском районах. В Волосовском, Всеволожском, Кингисеппском и Киришском — по одному. По два зараженных — в Кировском и Подпорожском районах.

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