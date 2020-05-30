Спрос на жилье в Петербурге сократился в два раза

По словам заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Евгения Барановского, спрос на жилье в Северной столице упал примерно в два раза. Это объясняется эпидемией коронавируса.

«Мы фиксируем спад спроса на 50-55%. Мы сейчас сравниваем по месяцам, но все-таки хочется верить, что те федеральные меры, которые были приняты правительством, позволят выйти на константу прошлого года, когда спрос был равен предложению», — рассказал он во время онлайн-конференции.

При этом Барановский отметил, что статистика заключения договоров долевого участия (ДДУ) в последнее время все-таки показывает положительную динамику и отмечается рост доли проектов с использованием эскроу-счетов (специальный счет, на котором учитываются имущество, документы или деньги до определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств).