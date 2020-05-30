Глава Кузьмоловского поселения ушел в отставку

Вчера, 29 мая, официально прекратились полномочия главы Кульзоловского городского поселения Всеволожского района Виктора Воронина.
Это связано с недостоверными сведениями в декларациях о доходах и имуществе. Воронина решили отправить в отставку депутаты на закрытом совещании, сообщает «Всеволожский медиацентр В1».
Отставку поддержали 11 из 12 участвовавших в заседании местных парламентариев.
Неверные данные в декларациях за 2016 год были обнаружены в ходе прокурорской проверки.
Сообщается, что врио главы стал депутат по 7 округу и заместитель бывшего главы поселения – Николай Дабужинскас.
Ранее в связи с утратой доверия Александр Дрозденко инициировал отставку депутата из Всеволожского района Геннадия Шорохова.