Ленобласть вошла в топ-9 сильнейших социально-экономических регионов России

Как сообщают РИА «Новости», по итогам 2019 года Ленобласть поднялась с 10 на девятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов. Рейтинг формируется на основании анализа масштаба и эффективности экономики, бюджета и социальной сферы.

Согласно приведенным в рейтинге данным, индекс промышленного производства в Ленобласти в 2019 году составил 104,8 %. Объем производства товаров и услуг – 685 тыс. рублей на человека. Оборот торговых организаций составил 439 млрд рублей, а уровень безработицы – 0,4 %,

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Среднемесячная зарплата в регионе увеличилась на 5,8% до 45,7 тыс. рублей. Инвестиции в основной капитал составили 223,4 тыс. рублей на человека.