В Ивангороде обнаружили фундаменты разрушенных во время войны церквей

Перед началом работ по благоустройству центральной площади города археологи ИИМК РАН провели раскопки и обнаружили фундаменты Никольской и Знаменской церквей

Председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой рассказал, что оба фундамента находятся в разной степени сохранности и на разном уровне залегания относительно дневной поверхности. Поэтому было принято решение об их консервации в рамках текущего проекта благоустройства площади, а также выделения их силуэта мощением, также показана средневековая городская стена в Выборге.

«Очень приятно работать с людьми, искренне переживающими за сохранение исторической среды; ведь эти фундаменты не являлись объектами культурного наследия. Теперь же они будут законсервированы, и появляется возможность их дальнейшей музеефикации», — подчеркнул Цой.

Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” администрация Ивангорода планирует благоустроить площадь, на которой когда-то были расположены Никольская и Знаменская церкви. Но, перед тем как начнутся работы, было принято решение на месте провести археологическую разведку.

Ранее ivbg.ru писал, что в Выборге на культурных объектах начались гарантийные ремонтные работы. Владимир Цой сообщил, что ошибки в технологии при нанесении внешнего обмазочного слоя на ряде объектов существенно проявились с подветренной морской стороны.