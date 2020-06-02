Оперштаб: за сутки после COVID-19 в России выписаны 11 108 человек, всего — 186 985

За сутки после COVID-19 в России выписаны 11 108 человек, всего выздоровели 186 985, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Больше за сутки было выписано только 26 мая – 12 331.

«За последние сутки выписано 11 108 человек… За весь период выписано 186 985», — говорится в сообщении.

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В частности, за сутки 6030 человек выписаны в Москве, 387 — в Подмосковье, 260 — в Санкт-Петербурге, 233- в Нижегородской области, 199 — в Красноярском крае.