Курс доллара впервые с марта упал ниже 69 рублей

А курс евро снизился до 76,75 рубля.

Согласно данным торговой биржи, при открытии торгов на Московской бирже 2 июня курс доллара составил 68,9 рублей. Курс евро – 76,75 рубля.

Это связано с ростом цен на нефть. Так, стоимость марки Brent достигла уровня 38,71 доллара за баррель, сорта WTI – до 36,03 доллара за баррель.