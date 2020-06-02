Ассенизатора тяжело ранили ножом во время работы в Приветнинском

В полицию Выборгского района 1 июня около 12:00 сообщили о раненом, который обратился к врачам в поселке Приветнинское. Пострадавший работает ассенизатором, и во время откачивания септика на улице Лесной его ранил ножом неизвестный в белой шапке и медицинской маске.

Раненый госпитализирован в больницу Сестрорецка. Врачи зафиксировали у пациента раны живота и оценили его состояние как тяжелое.