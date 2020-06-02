Предпринимателя подозревают в обмане партнера на 15 млн рублей в Кингисеппе

Учредитель ООО «Купава СПб» и ООО «Промышленно-строительная компания «Апрель» из Кингисеппа подозревается в мошенничестве на 15 млн рублей. По версии следствия, подозреваемый получил от компаньона указанную сумму на развитие двух фирм, но потратил их не по назначению.
Оба предприятия зарегистрированы в Кингисеппе. «Купава СПб» производит бетон. «Промышленно-строительная компания «Апрель» управляет недвижимостью. Учредители организаций – Павел Кузлякин и Алексей Родичев. Уголовное дело возбуждено в отношении Кузлякина.
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