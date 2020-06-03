Индивидуальный туризм в Ленобласти станет более востребованным после пандемии – власти

Индивидуальный туризм в Ленинградской области после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, станет более востребованным, считает председатель областного комитета по туризму Евгений Чайковский. В регионе намерены разработать сеть новых маршрутов для активного отдыха.

«Индивидуальный туризм сейчас будет набрать силу… У нас есть что посмотреть, есть, где отдохнуть… Я считаю, что у нас для этого сейчас есть все возможности. Наши средства размещения имеют различные электронные площадки – через интернет можно заказать индивидуальное размещение, индивидуальный тур, индивидуальную экскурсию. Можно приехать на машине, можно приехать с семьёй», — сказал он журналистам на пресс-конференции в режиме онлайн.

«Индивидуальный туризм – это мировая тенденция. Люди хотят от туризма впечатлений. Впечатления весьма индивидуальны, и трудно собрать людей в какой-то одной группе, одни и те же впечатления совершенно по-разному действуют на людей», — добавил глава комитета.

По его словам, кроме музеев, исторических усадеб, парков, которые посещают туристы в Ленинградской области, власти региона намерены разработать сеть новых маршрутов для активного отдыха.

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