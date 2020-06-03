Футболисты «Зенита» приступили к тренировкам в группах

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» начали тренироваться в группах на базе, сообщается на сайте команды.

Как отмечается в сообщении, во вторник игроки «сине-бело-голубых» собрались в тренировочном центре для подготовки к возобновлению сезона.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора футболисты занимались по группам, соблюдая социальную дистанцию перед началом и после завершения тренировки», — говорится в сообщении.

«Тренерский штаб, административный и медицинский персонал использовали средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Кроме того, перед началом тренировки весь инвентарь был продезинфицирован», — добавляется в сообщении.

На прошлой неделе «Зенит» сообщил, что получил разрешение от Роспотребнадзора Санкт-Петербурга на возобновление тренировок.

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