На семи трассах Ленобласти проходит дополнительный ремонт

Ремонт начался на региональных трассах в Выборгском, Волосовском, Кировском, Киришском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, ремонт региональных трасс проходит в рамках специальной целевой программы, в рамках которой дорожники заменят верхний слой изношенного полотна.

В Выборгском районе частично сделают ремонт на участке дороги Комсомольское — Приозерск около поселка Возрождение, в Волосовском на дороге Волосово — Гомонтово — Копорье через Татьянино и Терпилицы до поворота на Поддубье, в Ломоносовском на участке дороги Петербург — Ручьи у поселка Лебяжье, а в Лужском на трассе Жельцы — Торковичи от поворота на Киевское шоссе до Малого Лужского каньона, в Тосненском дна участке дороги Павлово — Мга — Луга от Надино до Шапок.

В Кировском районе дорожники делают участок дороги между Павлово-на-Неве и Кировском, а в Киришском районе — участок дороги от подъезда к Киришам вдоль берега реки Волхов.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, на региональных дорогах Ленобласти появились «умные» аншлаги с QR-код, по которому можно считать информацию о времени и сроках проведения ремонтных работ. На сайте “Ленавтодора” работает интерактивная карта, на которой в режиме реального времени можно проследить за работой техники, узнать показания дорожных метеостанций и места концентрации ДТП.