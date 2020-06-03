Депутат ЗакСа Петербурга попросил Дрозденко отменить реконструкцию вокзала в Токсово

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский написал письмо на имя губернатора Ленобласти и руководства РЖД с просьбой включить здание вокзала в Токсово в перечень охраняемых объектов культурного наследия. По мнению депутата, предстоящие работы по реконструкции грозят объекту культурного наследия уничтожением.

Несмотря на то, что вокзал в Токсово не является объектом культурного наследия, с исторической точки зрения он представляет ценность. Здание возведено в 1916-1917 годы по проекту архитектора Урхо Пяллия. Именно с целью сохранить образец зодчества в 2019 году был подготовлен проект реконструкции, согласно которому здание вернет себе первоначальный облик.

Согласно выданному «Главгосэкспертизой России» положительному заключению по проекту, реконструкция должна проводиться «…при условии максимального сохранения внешнего вида, соответствующего проекту 1917 года в части габаритов здания, внутренних конструктивных элементов и декоративных элементов отделки фасадов».