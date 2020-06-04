Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 4 июня

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 6,5 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 387 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 3 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 287406 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 584562 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 1 901 783 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 3 июня, число заразившихся коронавирусом составляло 432277 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.