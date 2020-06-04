YouTube заблокировал видео о поправках в Конституцию, в котором геи усыновляют ребенка

Ролик «РИА ФАН» под названием «Почему поправки к Конституции России – это важно», демонстрирующий однополую пару, заблокировано на YouTube. Причина – нарушение правил сервиса в отношении дискриминационных высказываний.

Ролик опубликовало издание «РИА ФАН» из Петербурга, входящее в медиагруппу «Патриот». Как сообщает «Бумага», попечительский совет «Патриота» возглавляет Евгений Пригожин (впрочем, страница, на которую ссылается издание, на сайте «Патриота» отсутствует).

Ролик можно посмотреть по ссылке на сайте «РИА ФАН» вместе обращением руководителя медиагруппы Николая Столярчука. По его словам, созданное ими видео направлено не против ЛГБТ-сообщества, а в защиту «института семьи как союза мужчины и женщины».

Пользователи социальных сетей в большинстве восприняли ролик негативно, раскритиковав его за гомофобию, оторванность от реальности. По мнению комментаторов, авторы не смогли донести до аудитории, что хотели этим сказать.