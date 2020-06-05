В Приозерске спасатели эвакуировали 40 жильцов пятиэтажки из-за дымящей квартиры

Сотрудники МЧС тушили полыхающую квартиру на улице Ленина в Приозерске.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что информация о возгорании потупила на пульт дежурного в 17:44.

Прибывшие на место происшествия восемь человек и две единицы техники тушили пожар на площади 15 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать к 18:15.

Отмечается, что из своих квартир пришлось эвакуировать 40 человек. Информация о пострадавших не поступала.

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По факту произошедшего будет проведена проверка.