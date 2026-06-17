Продажу алкоголя в магазинах Санкт-Петербурга ограничат с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса».
Запрет будет действовать только в розничных магазинах. В кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания алкоголь продолжат продавать в обычном порядке, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Праздник «Алые паруса» пройдет в ночь на 28 июня. Попасть на мероприятие смогут выпускники и учителя по именным пригласительным билетам. Приглашения также получат некоторые выпускники из других регионов России.