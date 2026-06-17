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Временный сухой закон введут в Петербурге

Продажу алкоголя в магазинах Санкт-Петербурга ограничат с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса».

Запрет будет действовать только в розничных магазинах. В кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания алкоголь продолжат продавать в обычном порядке, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Праздник «Алые паруса» пройдет в ночь на 28 июня. Попасть на мероприятие смогут выпускники и учителя по именным пригласительным билетам. Приглашения также получат некоторые выпускники из других регионов России.

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01.02.2026
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Теги

Санкт-Петербург алые паруса
Новости Происшествия

Минфин России выплатит 20 млн рублей петербуржцу

Петербуржец отсудил у Министерства финансов России 20,3 миллиона рублей за утрату права собственности на дом и земельный участок площадью 2000 квадратных метров на Поклоногорской улице. Решение принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Мужчина приобрел участок и расположенный на нем дом, однако в 2022 году суд истребовал недвижимость из его владения. Размер причиненных убытков оценили в 27 миллионов рублей, но собственнику выплатили только 220 тысяч рублей.

Петербуржец подсчитал, что при таком порядке выплат полностью получить компенсацию он сможет только к 2206 году, и обратился в суд с требованием взыскать 26 миллионов рублей.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу мужчины 20,3 миллиона рублей. Министерство финансов также должно возместить ему 123 тысячи рублей судебных расходов.

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17.06.2026
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