Электронное дистанционное голосование по поправкам пройдет в двух регионах – ЦИК

ЦИК на заседании в четверг одобрил проведение электронного дистанционного голосования по поправкам к Конституции России в двух регионах: Москве и Нижегородской области.
Заявки на проведение электронного дистанционного голосования представили пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Республика Карелия. Все заявки были рассмотрены на заседании ЦИК.
По Красноярскому краю, уточнила Памфилова, возникли проблемы, связанные с разницей в часовых поясах. Она отметила, что в отношении Карелии также есть технические нюансы, в том числе и со стороны готовности ЦИК и портала для голосования к расширению списка участников.
Регионам, подавшим заявки, будет объявлена благодарность и предложено стать базой для осуществления дальнейших пилотных проектов по дистанционному электронному голосованию.