Электронное дистанционное голосование по поправкам пройдет в двух регионах – ЦИК

ЦИК на заседании в четверг одобрил проведение электронного дистанционного голосования по поправкам к Конституции России в двух регионах: Москве и Нижегородской области.

Заявки на проведение электронного дистанционного голосования представили пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Республика Карелия. Все заявки были рассмотрены на заседании ЦИК.

«Электронное дистанционное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в соответствии с нашим решением в городе Москве и Нижегородской области», — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По Красноярскому краю, уточнила Памфилова, возникли проблемы, связанные с разницей в часовых поясах. Она отметила, что в отношении Карелии также есть технические нюансы, в том числе и со стороны готовности ЦИК и портала для голосования к расширению списка участников.

«По Санкт-Петербургу я хочу сказать отдельно. У них, действительно, потрясающая электронная база. У них очень мощные разработки, не то что не уступающие, но по многим направлениям превосходящие Москву. Со стороны исполнительной власти многое сделано для этого. Но есть проблема, в основном связанная с целым рядом факторов: качество и способность городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус», — пояснила Памфилова.

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Регионам, подавшим заявки, будет объявлена благодарность и предложено стать базой для осуществления дальнейших пилотных проектов по дистанционному электронному голосованию.