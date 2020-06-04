ВЦИОМ: 67% россиян готовы участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Большинство россиян — 67% — готовы принять участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию России, которое состоится 1 июля.

Данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют о том, что 14% и вовсе не планируют голосовать, а 19% примет окончательное решение ближе к дате голосования. При этом 61% опрошенных поддержать предложенные изменения, а 21%, наоборот, собираются проголосовать против поправок.

61% респондентов положительно отнеслись к утвержденной дате 1 июля, противоположное мнение у 15% россиян. 83% тех, кто планирует прийти на голосование не видят серьезного риска заражения коронавирусом на избирательном участке при соблюдении мер безопасности. Иного мнения придерживается 15% респондентов.