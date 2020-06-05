Уровень пассажиропотока в Санкт-Петербурге упал на 60% из-за пандемии – власти

Уровень пассажиропотока в общественном транспорте Санкт-Петербурга составляет 40 процентов от аналогичного периода прошлого года, сообщил председатель комитета по транспорту города Кирилл Поляков.

«Сейчас пассажиропоток составляет 40 процентов, он постепенно растет, но он не будет таким же, как в прошлом году. По оценкам некоторых экспертов, выйти на уровень пассажиропотока до начала пандемии удастся только через два-три года», — сказал Поляков.

По его словам, сейчас решается вопрос о расширении часов работы петербургского метрополитена, который на данный момент работает до 22.00.

«Пакет ограничительных мер, что сейчас действуют в общественном транспорте, будет пересматриваться 11 июня, и новые нормы могут начать действовать с 15 июня», — подчеркнул Поляков.

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Также глава комитета уточнил, что в качестве компенсационной меры по расширению часов работы метрополитена рассматривается вопрос об увеличении режима работы наземного транспорта.