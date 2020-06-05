В поселка Ковалево обнаружили котлован с нефтепродуктами

Нефтепродуктами был заполнен котлован, который на прошлой неделе вырыли для прокладки газопровода. Администрация Всеволожского района уже устранила последствия разлива нефтепродуктов.

Вечером 3 июня из поселка Ковалево вывезли 19,4 тонны нефтепродуктов и 161 тонну земли со следами разлива. Местные жители еще 30 мая заметили якобы сломавшийся грузовик, водитель которого что-то ремонтировал. И, видимо, с наступлением темноты он слил содержимое кузова в котлован и уехал.

Чтобы нефтепродукты не попали в местный ручей, в районе разлива выставили плавучие ограждения. Нефть с землей вывезли на один из районных полигонов. Работы по устранению последствий местной администрации обошлись в 550 тысяч рублей.