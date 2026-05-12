В Роспотребнадзоре рассказали о текущей эпидемиологической обстановке в регионе.

В Ленинградской области продолжает падать заболеваемость острыми респираторными вирусами. За последнюю неделю число заболевших гриппом и коронавирусом упало в общей сложности более чем на 30%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась сразу на 28,6%.

