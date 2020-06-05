Олимпийский чемпион назначен тренером молодежной сборной России по хоккею

Автор: Сергей Агутин
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Пост главного тренера молодежной сборной России по хоккею занял Игорь Ларионов – двукратный победитель Олимпийских игр и трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Соответствующее заявление сделано на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Фото: fhr.ru

Игорь Ларионов занял место Валерия Брагина, который назначен на пост главного тренера основной сборной России по хоккею.

«Для меня это назначение – большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную – очень сложная. <…> Непростая задача дает мне дополнительную энергию», – сказал Игорь Ларионов

До повышения Игорь Ларионов входил в состав тренерского штаба молодежной сборной на МЧМ-2019.