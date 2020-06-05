Олимпийский чемпион назначен тренером молодежной сборной России по хоккею

Пост главного тренера молодежной сборной России по хоккею занял Игорь Ларионов – двукратный победитель Олимпийских игр и трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Соответствующее заявление сделано на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Игорь Ларионов занял место Валерия Брагина, который назначен на пост главного тренера основной сборной России по хоккею.

«Для меня это назначение – большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную – очень сложная. <…> Непростая задача дает мне дополнительную энергию», – сказал Игорь Ларионов

До повышения Игорь Ларионов входил в состав тренерского штаба молодежной сборной на МЧМ-2019.