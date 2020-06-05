Еще четыре ОКВЭД в Ленобласти могут получить поддержку

Соответствующее постановление подписано губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и опубликовано на сайте правительства региона.

Документом добавлены еще 4 вида деятельности предпринимателей, которые приостановили свою деятельность в связи с распространением COVID19, и могут получить поддержку от региона. Это розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла, в специализированных магазинах, деятельность в области фотографии, библиотек и архивов, а также предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Теперь они могут получить выплаты в размере 7000 рублей и 5000 рублей единовременно на каждого ребенка.

Также те предприниматели, деятельность которых еще не возобновлена, могут получить повторную выплату. Это туристические агентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Инструкция и формы документов размещены на сайте 813.ru. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-30-20-813

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Как уже ранее писал ivbg.ru, индивидуальные предприниматели в Ленобласти могут рассчитывать на отсрочку платежей по налогам (кроме НДС и НДФЛ) до 6 месяцев, снижение ставки налога по УСН («доходы») с 6% до 1% для определённых ОКВЭД, снижение значения коэффициента К2 (при ЕНВД), продление на 4 месяца налога (при патенте), срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года. Также предприниматели вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки по оплате коммерческой аренды до 01.10.2020 года с последующей рассрочкой платежей, а также с предложением снизить арендные платежи не менее чем на 50% за тот период, когда Ваше предприятие не работало. Если предприниматель арендует государственное или муниципальное имущество, то он может получить освобождение от арендной платы сроком на 3 месяца (март, апрель, май), отсрочку на уплату арендных платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май) с рассрочкой до конца 2020 года, отсрочку на уплату арендных платежей 01.10.2020 с рассрочкой до конца 2021 года (для наиболее пострадавших хозяйствующих субъектов).