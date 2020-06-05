Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 5 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 52 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 086 человека. Выздоровели 2 011 человек. Умерли — 17.

Бокситогорский район:

Пикалево.

Волосовский район:

Кикерено,

Беседа,

Котино, Большеврудское с/п.

Всеволожский район:

Мурино,

Всеволожск,

Кудрово,

пгт. им. Морозова,

Аро,

Колтуши,

Кальтино.

Выборгский район:

Рощино,

Зеленый Холм.

Гатчинский район:

Гатчина,

Тайцы,

Меньково,

Войсковицы,

Пудомяги,

Коммунар,

Сяськелево.

Кингисеппский район:

Кингисепп,

Пахомовка,

Ивангород.

Киришский район:

Кириши.

Ломоносовский район:

Горбунки.

Приозерский район:

Приозерск,

Громово,

Орехово,

Запорожское.

Сланцевский район:

Сланцы.

Тосненский район: