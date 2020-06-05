Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 5 июня

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 52 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших  — 3 086 человека. Выздоровели 2 011 человек. Умерли — 17.

Бокситогорский район:
  • Пикалево.
Волосовский район:
  • Кикерено,
  • Беседа,
  • Котино, Большеврудское с/п.
Всеволожский район:
  • Мурино,
  • Всеволожск,
  • Кудрово,
  • пгт. им. Морозова,
  • Аро,
  • Колтуши,
  • Кальтино.
Выборгский район:
  • Рощино,
  • Зеленый Холм.
Гатчинский район:
  • Гатчина,
  • Тайцы,
  • Меньково,
  • Войсковицы,
  • Пудомяги,
  • Коммунар,
  • Сяськелево.
Кингисеппский район:
  • Кингисепп,
  • Пахомовка,
  • Ивангород.
Киришский район:
  • Кириши.
Ломоносовский район:
  • Горбунки.
Приозерский район:
  • Приозерск,
  • Громово,
  • Орехово,
  • Запорожское.
Сланцевский район:
  • Сланцы.
Тосненский район:
  • Тосно,
  • Красный Бор.

 