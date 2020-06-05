Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 5 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 52 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 086 человека. Выздоровели 2 011 человек. Умерли — 17.
Бокситогорский район:
- Пикалево.
Волосовский район:
- Кикерено,
- Беседа,
- Котино, Большеврудское с/п.
Всеволожский район:
- Мурино,
- Всеволожск,
- Кудрово,
- пгт. им. Морозова,
- Аро,
- Колтуши,
- Кальтино.
Выборгский район:
- Рощино,
- Зеленый Холм.
Гатчинский район:
- Гатчина,
- Тайцы,
- Меньково,
- Войсковицы,
- Пудомяги,
- Коммунар,
- Сяськелево.
Кингисеппский район:
- Кингисепп,
- Пахомовка,
- Ивангород.
Киришский район:
- Кириши.
Ломоносовский район:
- Горбунки.
Приозерский район:
- Приозерск,
- Громово,
- Орехово,
- Запорожское.
Сланцевский район:
- Сланцы.
Тосненский район:
- Тосно,
- Красный Бор.