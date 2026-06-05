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Новости Социум

Какие растения кроме борщевика могут оставить ожоги

Не только борщевик грозит ожогами при неосторожной работе на даче, предупредила эксперт.

Многие считают, что опасность на даче представляют лишь сорняки. Например, борщевик, который при неосторожном обращении могут оставить сильные ожоги. На самом же деле такой риск существует и при работе со съедобными растениями.

Как рассказала «Доктору Питеру» врач-дерматолог Елизавета Шухман, фототоксическую реакцию могут вызвать также дикий пастернак, купырь, сельдерей, петрушка, укроп и зверобой.

«Наибольшая опасность возникает в жаркую солнечную погоду, когда люди работают на участке в открытой одежде и без перчаток. Особенно осторожными нужно быть после обрезки борщевика и при уборке зон, где растут дикорастущие зонтичные растения», — отметила эксперт.

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Фото на миниатюре: magnific/ rawpixel. com

Теги

ожоги растения борщевик
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 6 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в субботу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 648-651 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00,промазка швов и трещин битумной мастикой;

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.        

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления средняя полоса с 04:00-08:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 100-110 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 0-44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 30-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;                                                                                                                                                                                   

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного  ограждения и бордюрного камня;

транспортная развязка км 10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 0-10 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка катафотов в разделительной полосе;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-69 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 55-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение электропитания для чистки изоляции и технического обслуживания ТП и ШНО поочерёдно;

Теги

ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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