В Выборге 19-летний парень упал со строящегося дома

Молодой человек получил травмы средней тяжести.

Утром пятницы, 5 июня, в Выборгскую межрайонную больницу был доставлен 19-летний местный житель после падения с высоты. Врачи диагностировали у него политравму, его состояние оценивается как удовлетворительное. Сообщает Рiter.tv со ссылкой на районное УМВД.

Известно, что парень упал со строящегося жилого комплекса недалеко от Южного рынка в Выборге.