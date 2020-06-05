В Выборге 19-летний парень упал со строящегося дома

Молодой человек получил травмы средней тяжести.
Утром пятницы, 5 июня, в Выборгскую межрайонную больницу был доставлен 19-летний местный житель после падения с высоты. Врачи диагностировали у него политравму, его состояние оценивается как удовлетворительное. Сообщает Рiter.tv со ссылкой на районное УМВД.
Известно, что парень упал со строящегося жилого комплекса недалеко от Южного рынка в Выборге.
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05.06.2020 39